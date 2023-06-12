На реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера
12 июня 202321:07
Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, в результате столкновения повреждена цистерна. Произошла утечка бензина.
В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов, заявил ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, движение пригородных поездов не нарушено, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ВСУ под Авдеевкой использовали пулемет времен Второй мировой войны
- На реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера
- WP: США хотят включить в Совбез ООН еще шесть стран
- Рогов назвал протяженность линии фронта в Запорожской области
- В Харькове решили «дерусифицировать» парк Горького
- Блинкен обозначил срок вступления Швеции в НАТО
- Названы самые дружелюбные по отношению к России страны Европы
- В США заподозрили Байдена в желании убить всех украинцев
- Путин заявил о важности СВО для укрепления России
- Синоптики спрогнозировали заморозки в 11 регионах России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru