На реке Лена в Иркутской области столкнулись два танкера

Два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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По данным агентства, в результате столкновения повреждена цистерна. Произошла утечка бензина.

В Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов, заявил ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, движение пригородных поездов не нарушено, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СтолкновениеИркутская Область

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