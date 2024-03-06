В районе села Ближнее под Белгородом сбили беспилотник
6 марта 202410:37
Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородском районе. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон в районе села Ближнее. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru