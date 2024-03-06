В районе села Ближнее под Белгородом сбили беспилотник

Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородском районе. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон в районе села Ближнее. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская область

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