Над Воронежем и областью сбили беспилотники ВСУ

«В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА», — написал губернатор.

Позже Гусев сообщил, что над Воронежской областью был уничтожен дрон самолетного типа. Предварительно, пострадавших нет. Как отметил губернатор, опасность атаки БПЛА сохраняется.

Ранее над регионом ликвидировали беспилотник ВСУ, напоминает телеканал «360». Гусев подчеркивал, что последствий ЧП на земле нет.

