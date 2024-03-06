Над Воронежем и областью сбили беспилотники ВСУ
6 марта 202408:59
Украинский беспилотник сбили над Воронежем. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев в Telegram.
«В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА», — написал губернатор.
Позже Гусев сообщил, что над Воронежской областью был уничтожен дрон самолетного типа. Предварительно, пострадавших нет. Как отметил губернатор, опасность атаки БПЛА сохраняется.
Ранее над регионом ликвидировали беспилотник ВСУ, напоминает телеканал «360». Гусев подчеркивал, что последствий ЧП на земле нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru