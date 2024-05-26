У берегов Сочи обнаружен американский дрон-разведчик

Беспилотник вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии. По состоянию на 15:00 мск 26 мая дрон находился недалеко от Сочи.

В беседе с РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что беспилотники Global Hawk должны стать законной целью для Вооруженных сил России.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по защите суверенитета Владимир Рогов сообщил, что удары по территории России координируются беспилотниками НАТО. По его словам, прежде всего речь идет об атаках на объекты в Крыму и Краснодарском крае, отмечает «Радиоточка НСН».

