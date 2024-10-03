В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА

По его словам, в районе Курчатова были слышны взрывы. Смирнов уточнил, что это произошло из-за падения беспилотника.

Губернатор подчеркнул, что взрывы не имеют отношения к Курской АЭС.

Ранее в администрации Курска сообщили, что в городе отработала система ПВО по целям над регионом, напоминает RT.

