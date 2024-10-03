В районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА
3 октября 202418:09
В районе Курчатова Курской области средствами РЭБ подавлен украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
По его словам, в районе Курчатова были слышны взрывы. Смирнов уточнил, что это произошло из-за падения беспилотника.
Губернатор подчеркнул, что взрывы не имеют отношения к Курской АЭС.
Ранее в администрации Курска сообщили, что в городе отработала система ПВО по целям над регионом, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru