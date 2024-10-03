СМИ: ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС), сообщил Telegram-канал «SHOT».

Согласно данным, всего было четыре атаки, система противовоздушной обороны их отбила. Отмечается, что примерно в пяти километрах от АЭС начался пожар.

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов сообщил, что украинские войска не имеют ресурса, чтобы прорваться к Курской атомной электростанции. По его словам, ВСУ пытаются «хотя бы где-то» улучшить свою тактическую ситуацию и закрепиться, чтобы не быть выбитыми, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСКурская Область

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