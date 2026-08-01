В ГД назвали ситуации, в которых взрослым нужно свидетельство о рождении
Вице‑спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал изданию Life.ru, в каких случаях взрослому человеку может понадобиться свидетельство о рождении.
В частности, документ необходим при оформлении наследства: если требуется доказать родство или подтвердить факт смены фамилии, паспорта зачастую оказывается недостаточно — нотариусу нужны дополнительные сведения. Схожая ситуация возникает и при назначении пенсии: свидетельство помогает подтвердить данные о родителях либо устранить несоответствия в имеющихся документах.
Как уточняется в материалах издания, этот документ также востребован в ряде других ситуаций: при получении гражданства, установлении либо оспаривании отцовства, исправлении неточностей в записях ЗАГСа, а также при выдаче повторных документов — везде, где нужно подтвердить родственные связи.
Чернышов отдельно обратил внимание на важный нюанс: если человек менял фамилию, имя или отчество, необходимо проследить, чтобы данные в свидетельстве о рождении соответствовали информации в остальных документах.
Ранее в МВД РФ отметили, что из российских заграничных паспортов графы «Личный код» и «Учетная запись» будут исключены, как неактуальные, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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