В ГД назвали ситуации, в которых взрослым нужно свидетельство о рождении

В частности, документ необходим при оформлении наследства: если требуется доказать родство или подтвердить факт смены фамилии, паспорта зачастую оказывается недостаточно — нотариусу нужны дополнительные сведения. Схожая ситуация возникает и при назначении пенсии: свидетельство помогает подтвердить данные о родителях либо устранить несоответствия в имеющихся документах.



Как уточняется в материалах издания, этот документ также востребован в ряде других ситуаций: при получении гражданства, установлении либо оспаривании отцовства, исправлении неточностей в записях ЗАГСа, а также при выдаче повторных документов — везде, где нужно подтвердить родственные связи.



Чернышов отдельно обратил внимание на важный нюанс: если человек менял фамилию, имя или отчество, необходимо проследить, чтобы данные в свидетельстве о рождении соответствовали информации в остальных документах.

Ранее в МВД РФ отметили, что из российских заграничных паспортов графы «Личный код» и «Учетная запись» будут исключены, как неактуальные, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

