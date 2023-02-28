В Белгороде беспилотник залетел в окно квартиры

Беспилотник залетел в окно квартиры на улице Попова в Белгороде. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

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По словам градоначальника, никто не пострадал. Жителям предложили разместиться в гостинице, пока на месте ЧП работают спецслужбы, отмечает «Свободная пресса».

«Оперативные службы устанавливают все обстоятельства. <...> Завтра же возьмемся за восстановление поврежденного имущества», — написал Демидов в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала SHOT, беспилотный летательный аппарат был оснащен взрывным устройством, его обезвредили саперы.

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ФОТО: РИА Новости
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