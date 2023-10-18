В районе Белгорода сбили дрон самолетного типа
В Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Уничтожен беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил Гладков.
Оперативные службы уточняют последствия на земле, добавил губернатор.
По информации Минобороны, в ночь на 18 октября силы ПВО пресекли очередную попытку террористической атаки со стороны Украины. Над территорией Белгородской и Курской областей, а также акваторией Черного моря уничтожено 28 беспилотников, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru