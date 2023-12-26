В пятиэтажном доме в Казани взорвался газ

Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в Казани. Об этом сообщили в управлении МЧС по Татарстану.

Предварительной причиной взрыва в доме в Сочи стала утечка газа

«В 11.06 26 декабря поступило сообщение, предварительно, о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже ... дома по улице Гудованцева, 31», — указали в ведомстве.

На место ЧП прибыли пожарные, они спасли одного человека из окна четвертого этажа.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее взрыв газа произошел в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана, пострадали четыре человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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