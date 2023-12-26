В пятиэтажном доме в Казани взорвался газ
Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в Казани. Об этом сообщили в управлении МЧС по Татарстану.
«В 11.06 26 декабря поступило сообщение, предварительно, о хлопке газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже ... дома по улице Гудованцева, 31», — указали в ведомстве.
На место ЧП прибыли пожарные, они спасли одного человека из окна четвертого этажа.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Ранее взрыв газа произошел в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана, пострадали четыре человека, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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