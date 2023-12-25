Предварительной причиной взрыва в доме в Сочи стала утечка газа

Согласно предварительным данным, причиной взрыва в многоэтажном доме на федеральной территории Сириус в Сочи стала утечка газа, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу администрации территории.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Тюмени

На месте работают все службы. Людям разрешили забрать документы и вещи. Жильцов дома разместят в пункте временного размещения на базе отеля «Гамма Сириус».

Ранее стало известно, что при взрыве дома в Сочи пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СочиВзрыв Газа

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