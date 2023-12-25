Предварительной причиной взрыва в доме в Сочи стала утечка газа
25 декабря 202306:02
Согласно предварительным данным, причиной взрыва в многоэтажном доме на федеральной территории Сириус в Сочи стала утечка газа, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу администрации территории.
На месте работают все службы. Людям разрешили забрать документы и вещи. Жильцов дома разместят в пункте временного размещения на базе отеля «Гамма Сириус».
Ранее стало известно, что при взрыве дома в Сочи пострадали два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru