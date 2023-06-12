В «Пулково» опровергли информацию о задержках рейсов из-за пчел

Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющую компанию «Воздушные ворота Северной столицы».

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Отмечается, что информация в СМИ и соцсетях о задержках рейсов из-за якобы нашествия пчёл не соответствуют действительности.

«Пулково» работает в штатном режиме. Возможные задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт», - пояснили в управляющей компании.

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Фото: pulkovoairport.ru
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