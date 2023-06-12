В «Пулково» опровергли информацию о задержках рейсов из-за пчел

Отмечается, что информация в СМИ и соцсетях о задержках рейсов из-за якобы нашествия пчёл не соответствуют действительности.

«Пулково» работает в штатном режиме. Возможные задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт», - пояснили в управляющей компании.

Ранее в Минпромторге РФ опровергли заявление министра промышленности и торговли Хабаровского края Евгения Романова о первом полёте SSJ-NEW, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».