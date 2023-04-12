Власти опровергли сообщения о падении неопознанного объекта под Екатеринбургом

Ранее стало известно, что жители Богдановича ночью наблюдали падение объекта, похожего на метеорит.

«Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать», — написал Нейфельд в социальной сети «ВКонтакте».

В мэрии Богдановича указали, что Единая дежурная диспетчерская служба не получала сообщений о падении каких-либо объектов, сообщает РИА Новости. Тем не менее специалисты выезжали на место предполагаемого ЧП, однако ничего не обнаружили.

