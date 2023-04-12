Власти опровергли сообщения о падении неопознанного объекта под Екатеринбургом
Информация о падении неопознанного объекта в городе Богданович под Екатеринбургом не соответствуют действительности. Об этом заявил глава города Олег Нейфельд.
Ранее стало известно, что жители Богдановича ночью наблюдали падение объекта, похожего на метеорит.
«Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать», — написал Нейфельд в социальной сети «ВКонтакте».
В мэрии Богдановича указали, что Единая дежурная диспетчерская служба не получала сообщений о падении каких-либо объектов, сообщает РИА Новости. Тем не менее специалисты выезжали на место предполагаемого ЧП, однако ничего не обнаружили.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 282 / сут.
Умерли
398 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+11 150 / сут.
- Лаврову и российской делегации не выдали визы для мероприятий СБ ООН
- Набиуллина не увидела необходимости в возврате репатриации валютной выручки
- СМИ: В утечке из Пентагона нашли данные о спецназе США и Британии на Украине
- Власти опровергли сообщения о падении неопознанного объекта под Екатеринбургом
- СМИ сообщили о планах Восточной Европы отказаться от поставок российского урана
- СМИ: Активисты призвали проверить Орбакайте и ее сына на предмет финансирования ВСУ
- Шкаплеров: Российский отряд космонавтов проведет открытый набор
- В Минобороны Сербии опровергли сообщения о поставках оружия Украине
- Шадаев: Уведомление о повестке на «Госуслугах» можно будет отключить
- Рябков допустил, что утечка документов в США может быть фейком
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru