Власти опровергли сообщения о падении неопознанного объекта под Екатеринбургом

Информация о падении неопознанного объекта в городе Богданович под Екатеринбургом не соответствуют действительности. Об этом заявил глава города Олег Нейфельд.

Под Екатеринбургом упал неопознанный летающий объект

Ранее стало известно, что жители Богдановича ночью наблюдали падение объекта, похожего на метеорит.

«Как только появилась информация, все службы были оперативно задействованы — все спокойно. Как кто-то догадался запустить такой фейк, еще предстоит узнать», — написал Нейфельд в социальной сети «ВКонтакте».

В мэрии Богдановича указали, что Единая дежурная диспетчерская служба не получала сообщений о падении каких-либо объектов, сообщает РИА Новости. Тем не менее специалисты выезжали на место предполагаемого ЧП, однако ничего не обнаружили.

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ФОТО: РИА Новости
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