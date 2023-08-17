ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в шпионаже украинца
Проживающего в Луганской народной республике гражданина Украины задержали по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по ЛНР.
По данным ведомства, с октября прошлого года мужчина собирал данные о местах дислокации военных и техники Народной милиции ЛНР и армии России. В дальнейшем злоумышленник передал информацию иностранным спецслцжбам «для использования против безопасности» РФ.
Против мужчины возбудили уголовное дело о шпионаже.
«Фигурант задержан. Ведется следствие», — отметили в ФСБ.
Ранее ФСБ пресекла в Херсонской области шпионскую деятельность 54-летнего украинца, подозреваемого в сборе информации для Службы безопасности Украины, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru