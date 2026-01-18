В Псковской области в ДТП с грузовым составом погибли 4 человека

В Беслане число пострадавших из-за падения обломков дрона на крышу пятиэтажки увеличилось до трех

«Роскосмос» обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты

Оценки за поведение будут выставлять всем школьникам с 1-го по 11-й классы с 1 сентября

США с 1 февраля введут пошлины в 10% в отношении ряда европейских стран

Драма «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера получила главную награду Европейской киноакадемии