В Псковской области в ДТП с грузовым составом погибли 4 человека

В Псковской области в Локнянском районе в результате ДТП на железнодорожном переезде с участием легкового автомобиля и грузового состава погибли четыре человека. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

По данным источника, авто «Рено Логан» врезалось в поезд с сообщением Псков — Великие Луки из 114 вагонов вблизи деревни Чернушки.

Известно, что все четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, скончались. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает «112».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в жилой дом.

