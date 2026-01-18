В Псковской области в ДТП с грузовым составом погибли 4 человека
В Псковской области в Локнянском районе в результате ДТП на железнодорожном переезде с участием легкового автомобиля и грузового состава погибли четыре человека. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
По данным источника, авто «Рено Логан» врезалось в поезд с сообщением Псков — Великие Луки из 114 вагонов вблизи деревни Чернушки.
Известно, что все четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, скончались. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает «112».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в жилой дом.
