В Великом Новгороде автобус врезался в жилой дом

В Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в двухэтажное жилое здание. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ведомстве рассказали, что ДТП произошло утром 17 января в 06:40 на Нехинской улице. Известно, что автобус «ЛиАЗ», который следовал по маршруту № 19, наехал на фонарный столб, после чего врезался в двухэтажный жилой дом.

Отмечается, что во время ДТП в салоне автобуса было три пассажира. В результате аварии пострадал 59-летний водитель, его госпитализировали. При этом пассажиры автобуса не получили травм.

Мэр Великого Новгорода Александр Розбаум подчеркнул, что в результате происшествия здание не было повреждено. По его словам, автобус сбил опору уличного освещения и дорожные знаки. В настоящее время рабочие занимаются их уборкой, знаки скоро заменят. На месте происшествия также работают сотрудники ГАИ.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
