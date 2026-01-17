В Великом Новгороде автобус врезался в жилой дом

Отмечается, что во время ДТП в салоне автобуса было три пассажира. В результате аварии пострадал 59-летний водитель, его госпитализировали. При этом пассажиры автобуса не получили травм.

Мэр Великого Новгорода Александр Розбаум подчеркнул, что в результате происшествия здание не было повреждено. По его словам, автобус сбил опору уличного освещения и дорожные знаки. В настоящее время рабочие занимаются их уборкой, знаки скоро заменят. На месте происшествия также работают сотрудники ГАИ.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве на Дмитровском шоссе столкнулись два рейсовых автобуса.