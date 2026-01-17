В Москве из-за ДТП на ж/д путях произошел сбой движения на МЦД-2

В Москве в районе станции «Трикотажная» «Nissan» вылетел на железнодорожные пути, в результате чего на МЦД-2 произошел сбой движения поездов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что легковой автомобиль съехал с дороги под мостом и выскочил на железнодорожные пути. Сам водитель рассказал, что не справился с управлением, и машину занесло.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что авто получило серьезные повреждения. Отмечается, что в результате ДТП у машины были повреждены кузов, капот и бампер.

В пресс-службе Московской железной дороги рассказали изданию «MSK1.ru», что авария произошла в 09:21, но в 10:06 автомобиль уже убрали с ж/д путей. В результате инцидента никто не пострадал. Уточняется, что в связи с ЧП задержались несколько электричек Рижского направления в сторону области, а поезда МЦД-2 курсировали с установленным интервалом.

