В Москве из-за ДТП на ж/д путях произошел сбой движения на МЦД-2

В Москве в районе станции «Трикотажная» «Nissan» вылетел на железнодорожные пути, в результате чего на МЦД-2 произошел сбой движения поездов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Известно, что легковой автомобиль съехал с дороги под мостом и выскочил на железнодорожные пути. Сам водитель рассказал, что не справился с управлением, и машину занесло.