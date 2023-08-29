Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
29 августа 202316:51
Украина предприняла попытку атаковать объекты на территории России беспилотным летательным аппаратом, он был перехвачен над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа была пресечена около 16:00 мск.
Ранее, 29 августа, сообщалось, что украинский дрон был перехвачен и упал в акватории Черного моря, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru