Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Украина предприняла попытку атаковать объекты на территории России беспилотным летательным аппаратом, он был перехвачен над Брянской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Минобороны РФ: над территорией Тульской области уничтожены беспилотники

Отмечается, что попытка Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа была пресечена около 16:00 мск.

Ранее, 29 августа, сообщалось, что украинский дрон был перехвачен и упал в акватории Черного моря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотники

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