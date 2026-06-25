На Кубани обломки БПЛА упали на нефтебазу
Пожар произошел на территории нефтебазы в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
«По предварительной информации, пострадавших нет», - указало ведомство.
Оперштаб добавил, что на фоне ЧП перекрыли движение по дороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.
До этого возгорание на нефтебазе в станице Полтавской произошло в ночь на 16 июня, напоминает 360.ru. Пожар разгорелся из-за падения обломков сбитого дрона, обошлось без жертв и пострадавших.
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