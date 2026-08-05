Китай ввел ответные санкции против шести компаний США

В ведомстве указали на рестрикции Вашингтона в отношении китайских предприятий «под предлогом так называемого принудительного труда». КНР считает такие шаги грубым нарушением международного права и норм международных отношений, а также посягательством на суверенитет, безопасность и интересы развития Китая.

Пекин ввел ограничения против компаний Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verite Group, Human Rights in China, пишет RT. По данным министерства, перечисленные структуры поддерживали незаконные рестрикции, это имело «крайне негативный» эффект.

Ранее Вашингтон запретил импорт продукции еще 43 китайских компаний под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.

