«Возьмем, к примеру, свободно продающийся гербицид «Раундап». Мы заказали его в интернете. Активное вещество, содержащееся в нем (глифосат), отнесено Международным агентством по исследованию рака к категории «вероятных канцерогенов для человека», может вызывать онкозаболевания, повреждать ДНК, оказывать нейротоксическое воздействие и нарушать микрофлору кишечника. Глифосат запрещен в 16 странах мира, а в 24 странах ограничено. В США компания-производитель многократно выплачивала огромные штрафы людям, которые из-за использования глифосата заработали онкологию или столкнулись с прерыванием беременности. В Европе другой производитель глифосата также платил $10 млрд пострадавшим истцам. С 2024 года в ЕАЭС принят акт, что глифосат не должен продаваться физлицам в розничной продаже – только в профессиональных целях фермерам или агрокомплексам. Как мы видим, его можно спокойно заказать онлайн, и законы ЕврАзЭС у нас не действуют! Никакой маркировки на упаковке «Раундапа» при этом нет. У меня вопрос к Минсельхозу и правительству в целом: может, обратим на это внимание и начнем соблюдать законы?», - заявил он.

В марте сообщалось, что в России заблокировали около пяти тысяч сайтов, на которых предлагались запрещенные БАДы. При этом исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков сообщил НСН, что лучше всего покупать биологически активные добавки в аптеках, проверяя маркировку.

