В Курской области три человека пострадали при атаке БПЛА

Три человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА в селе Малое Солдатское в Беловском районе Курской области. Об этом написал глава региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

Противник нанес удар по сельскому предприятию, отмечает RT.

«У 39-летней женщины слепое осколочное ранение правой голени. Еще у одного сотрудника 1954 года рождения слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины слепое осколочное ранение челюсти», - сообщил губернатор.

Раненым оказали первую помощь на месте, их доставляют в Курскую областную больницу.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке возросло до 58.

