В Курской области три человека пострадали при атаке БПЛА
Три человека пострадали в результате атаки украинского БПЛА в селе Малое Солдатское в Беловском районе Курской области. Об этом написал глава региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».
Противник нанес удар по сельскому предприятию, отмечает RT.
«У 39-летней женщины слепое осколочное ранение правой голени. Еще у одного сотрудника 1954 года рождения слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины слепое осколочное ранение челюсти», - сообщил губернатор.
Раненым оказали первую помощь на месте, их доставляют в Курскую областную больницу.
Ранее стало известно, что число пострадавших в результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке возросло до 58.
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