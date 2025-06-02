В Москве при пожаре в подземном паркинге спасены шесть человек

Шесть человек спасены на пожаре в подземном паркинге в Москве. Об этом сообщило столичное управление МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел на Краснобогатырской улице, где на -1 этаже подземного паркинга загорелись два автомобиля.

«С помощью спасустройств огнеборцы спасли 6 человек... Сведений о пострадавших не поступало», - указали в МЧС.

Возгорание ликвидировали 30 специалистов и десять единиц техники.

Ранее в Кудымкаре в Пермском крае произошел пожар в пекарне, до прибытия спасателей здание смогли самостоятельно покинуть 43 человека, пишет Ura.ru.

