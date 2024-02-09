В промзоне Дзержинска обезвредили беспилотник
9 февраля 202411:18
Беспилотный летательный аппарат обезвредили в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
«Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник», — написал градоначальник в Telegram-канале.
По словам Носкова, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских дронов над территорией РФ, напоминает RT. Беспилотники нейтрализовали в Курской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае, а также над акваторией Черного моря.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На премии «Оскар» в 2026 году появится номинация за лучший кастинг
- Илон Маск согласился с Путиным по доллару США
- Роскомнадзор: Бюджеты на рекламу у иноагентов превысили 130 миллионов рублей
- В промзоне Дзержинска обезвредили беспилотник
- Disney отказался возвращать уволенную из «Мандалорца» актрису Карано
- В результате стрельбы на рынке в Грузии погибли четыре человека
- Кабмин направит 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие новых регионов
- Ким Чен Ын: КНДР оккупирует Южную Корею при чрезвычайных обстоятельствах
- В ЕС заявили, что первый транш из фонда для Киева Украина получит в начале марта
- Рубль укрепился на фоне интервью Путина Карлсону
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru