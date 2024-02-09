В Орловской области пресекли атаку беспилотников на объекты ТЭК
Средства противовоздушной обороны пресекли атаку украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
По словам губернатора, военные нейтрализовали четыре дрона. Никто не пострадал.
«В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия», — написал Клычков в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над территорией РФ 19 украинских беспилотников, пишет Ura.ru. Ведомство заявляло о ликвидации четырех дронов над Орловской областью, отмечает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru