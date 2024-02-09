В Орловской области пресекли атаку беспилотников на объекты ТЭК

Средства противовоздушной обороны пресекли атаку украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Над четырьмя регионами России нейтрализовали 19 дронов ВСУ

По словам губернатора, военные нейтрализовали четыре дрона. Никто не пострадал.

«В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия», — написал Клычков в Telegram-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над территорией РФ 19 украинских беспилотников, пишет Ura.ru. Ведомство заявляло о ликвидации четырех дронов над Орловской областью, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиОрловская Область

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