В проливе Ла-Манше задержали российский сухогруз
Пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов заявил, что французские власти действительно задержали в проливе Ла-Манш российский сухогруз, пишут «Известия».
По его словам, об инциденте в дипмиссию сообщил капитан судна, после чего консульский отдел посольства незамедлительно связался с французской стороной для получения разъяснений.
Французские СМИ сообщили, что задержанное судно называется Baltic Leader, что оно принадлежит российской компании и перевозило автомобили в Санкт-Петербург, а задержание было связано с санкциями из-за ситуации на Украине.
«Мы такой информации от первоисточника не имеем, будем подтверждать», — прокомментировал Макогонов.
Ранее морской танкер-химовоз, с экипажем, состоящим из граждан России, который следовал под флагом Молдавии в нейтральных водах Черного моря, подвергся обстрелу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,2 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
350 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
13,3 млн+181 тыс. / сут.
- Минобороны РФ заявило об росте числа «истеричных фейков» по спецоперации на Украине
- СМИ: Московская полиция усилит проверки машин с Украины
- Граждан США призвали немедленно покинуть Белоруссию
- Беженцы бывают разные. Россия и страны Запада принимают жителей Украины и Донбасса
- В проливе Ла-Манше задержали российский сухогруз
- Выпущенные со стороны Украины мины упали на территорию Ростовской области
- Словакия ввела режим ЧС из-за беженцев с Украины
- Медведев допустил возвращение смертной казни в РФ
- Эстония и Латвия закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов
- «Каждый решает сам». Познер и СЖР - о санкциях Роскомнадзора в военное время
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru