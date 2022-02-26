В проливе Ла-Манше задержали российский сухогруз

Пресс-секретарь посольства РФ во Франции Александр Макогонов заявил, что французские власти действительно задержали в проливе Ла-Манш российский сухогруз, пишут «Известия».

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По его словам, об инциденте в дипмиссию сообщил капитан судна, после чего консульский отдел посольства незамедлительно связался с французской стороной для получения разъяснений.

Французские СМИ сообщили, что задержанное судно называется Baltic Leader, что оно принадлежит российской компании и перевозило автомобили в Санкт-Петербург, а задержание было связано с санкциями из-за ситуации на Украине.

«Мы такой информации от первоисточника не имеем, будем подтверждать», — прокомментировал Макогонов.

Ранее морской танкер-химовоз, с экипажем, состоящим из граждан России, который следовал под флагом Молдавии в нейтральных водах Черного моря, подвергся обстрелу.

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ФОТО: fleetphoto.ru
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