В проливе Ла-Манше задержали российский сухогруз

По его словам, об инциденте в дипмиссию сообщил капитан судна, после чего консульский отдел посольства незамедлительно связался с французской стороной для получения разъяснений.

Французские СМИ сообщили, что задержанное судно называется Baltic Leader, что оно принадлежит российской компании и перевозило автомобили в Санкт-Петербург, а задержание было связано с санкциями из-за ситуации на Украине.

«Мы такой информации от первоисточника не имеем, будем подтверждать», — прокомментировал Макогонов.

Ранее морской танкер-химовоз, с экипажем, состоящим из граждан России, который следовал под флагом Молдавии в нейтральных водах Черного моря, подвергся обстрелу.

