В танкер с командой из россиян попал снаряд в Черном море
Морской танкер-химовоз, с экипажем, состоящим из граждан России, который следовал под флагом Молдавии в нейтральных водах Черного моря, подвергся обстрелу в пятницу. Об этом сообщило Морское агентство Молдавии. По предварительным данным, в судно попал снаряд, прилетевший неизвестно откуда.
Как отмечается в сообщении, на борту вспыхнул пожар, в результате которого почти весь корабль сгорел. Экипаж в спасательных жилетах покинул танкер.
Помощь морякам оказывают суда находящиеся поблизости от места инцидента.
Ранее бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал подробности инцидента с участием российской подлодки и британского фрегата в Антлантике в 2020 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,1 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
13,1 млн+167 тыс. / сут.
- Совет Европы намерен приостановить членство России в организации
- Силуанов заявил, что в стране стабильная экономическая ситуация
- Путин высоко оценил действия российской армии в ходе операции на Украине
- Макрон рассказал о новых антироссийских санкциях
- СМИ: Германия может заморозить активы россиян
- Путин предложил украинским военным забрать власть в свои руки
- Путин проводит заседание Совета Безопасности на тему спецоперации на Украине
- Союз журналистов России попросил Роскомнадзор помочь ограничить цензуру в соцсетях
- СМИ: Нацбанк Украины отзовет лицензию у «дочки» Сбербанка
- Всемирная Шахматная Олимпиада 2022 года переносится из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru