В танкер с командой из россиян попал снаряд в Черном море

Морской танкер-химовоз, с экипажем, состоящим из граждан России, который следовал под флагом Молдавии в нейтральных водах Черного моря, подвергся обстрелу в пятницу. Об этом сообщило Морское агентство Молдавии. По предварительным данным, в судно попал снаряд, прилетевший неизвестно откуда.

Как отмечается в сообщении, на борту вспыхнул пожар, в результате которого почти весь корабль сгорел. Экипаж в спасательных жилетах покинул танкер.

Помощь морякам оказывают суда находящиеся поблизости от места инцидента.

Ранее бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал подробности инцидента с участием российской подлодки и британского фрегата в Антлантике в 2020 году.

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ФОТО: flickr.com // mynum123456
ТЕГИ:РоссиянеОбстрелСудноЧерное Море
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