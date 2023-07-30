В Приволжье из-за непогоды погибли 10 человек
30 июля 202313:15
В регионах Поволжья из-за непогоды погибли 10 человек, сообщили в МЧС.
Отмечается, что жертвами прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья стали 10 человек. 76 пострадали.
Ранее сообщалось, что непогода стала причиной гибели человека в Карачаево-Черкессии. 28 июля на республику обрушился ливень с градом.
Накануне в Сочи из-за шторма погиб один человек. По информации издания Shot, девушка пошла купаться на диком пляже и утонула, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru