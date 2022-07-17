В Приморском крае на жилые дома сошел сель

Из-за дождей произошел сход грязевых масс с сопки Ключевая на два частных жилых дома в поселке Тимофеевка в Ольгинском районе. Согласно предварительным данным, спасатели извлекли пять человек, в том числе двоих детей. Одну из пострадавших госпитализировали. Ведутся поиски двухлетнего ребенка.

Угрозы от грязевого потока остальным жилым домам нет. На месте работает тяжелая техника.

Ранее селевой поток сошел на 65-ом километре Транскавказской автомагистрали. После этого было запрещено движение всех видов транспорта.

