В Приморском крае на жилые дома сошел сель

В Приморском крае на жилые дома сошел грязевой сель, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Селевой поток оставил без газа около пяти тысяч жителей Дагестана

Из-за дождей произошел сход грязевых масс с сопки Ключевая на два частных жилых дома в поселке Тимофеевка в Ольгинском районе. Согласно предварительным данным, спасатели извлекли пять человек, в том числе двоих детей. Одну из пострадавших госпитализировали. Ведутся поиски двухлетнего ребенка.

Угрозы от грязевого потока остальным жилым домам нет. На месте работает тяжелая техника.

Ранее селевой поток сошел на 65-ом километре Транскавказской автомагистрали. После этого было запрещено движение всех видов транспорта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба управления МЧС по КЧР
ТЕГИ:Приморский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры