Селевой поток оставил без газа около пяти тысяч жителей Дагестана

В Левашинском районе Дагестана сошел селевой поток, который повредил газопровод, сообщает ГУ МЧС РФ по республике.

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В результате стихии без газа остались более 4,5 тысячи человек в 950 домах. Селевой поток снес опоры межпоселкового газопровода высокого давления. Речь идет о таких селах, как Арши, Куппа, Телягу, Буртани.

Аварийно-восстановительные работы начнутся утром 24 августа.

Ранее селевой поток в Левашинском районе Дагестана снес машину с двумя людьми в реку, их ищут спасатели.

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ФОТО: РИА Новости//Константин Михальчевский
ТЕГИ:ГазДагестан
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