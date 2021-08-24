Селевой поток оставил без газа около пяти тысяч жителей Дагестана

В результате стихии без газа остались более 4,5 тысячи человек в 950 домах. Селевой поток снес опоры межпоселкового газопровода высокого давления. Речь идет о таких селах, как Арши, Куппа, Телягу, Буртани.

Аварийно-восстановительные работы начнутся утром 24 августа.

Ранее селевой поток в Левашинском районе Дагестана снес машину с двумя людьми в реку, их ищут спасатели.

