В Приморско-Ахтарске на Кубани сбили несколько беспилотников ВСУ

Несколько беспилотников Вооруженных сил Украины сбили в Приморско-Ахтарске на Кубани, сообщил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев.

Над Брянской областью сбили очередной беспилотник ВСУ

Противник пытался атаковать гражданские объекты. При падении фрагментов летательных аппаратов, по предварительной информации, есть повреждения. Предварительно, среди жителей города пострадавших нет.

Ранее в спальном микрорайоне Белгорода упал беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры