В Приморско-Ахтарске на Кубани сбили несколько беспилотников ВСУ
5 июля 202402:02
Несколько беспилотников Вооруженных сил Украины сбили в Приморско-Ахтарске на Кубани, сообщил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев.
Противник пытался атаковать гражданские объекты. При падении фрагментов летательных аппаратов, по предварительной информации, есть повреждения. Предварительно, среди жителей города пострадавших нет.
Ранее в спальном микрорайоне Белгорода упал беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru