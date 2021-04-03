В Приморье зоологи не могут отловить хитрого тигра
В Приморье специалисты пытаются отловить тигра, который охотится на безнадзорных собак и домашний скот. Дикий зверь промышляет в нескольких селах Хасанского района. Тигр не возвращается к брошенной добыче, удачно обходит ловушки охотнадзора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные центра «Амурский тигр».
«Как рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира – начальник управления по охране объектов животного мира Алексей Суровый, визиты тигра фиксируются в двух селах Хасанского района Приморского края с начала января 2021 года. Большинство случаев зафиксировано в селе Занадворовка, где в период с 11 января по 29 марта от нападений хищника погибли более десятка собак. Несколько заходов тигра зарегистрировано в соседних селах Гусевка и Провалово», - сказано в сообщении.
Несмотря на попытки охотоветодов и зоологов отпугнуть тигра, животное возвращается к жилью людей. Специалисты Росприроднадзора вынуждены выдать разрешение на отлов хищника.
Первое нападение тигра зафиксировано в феврале в окрестностях национального парка «Земля леопарда». Его жертвами стали домашние животные: собака и свинья - сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Специалисты рассчитывают поймать тигра с помощью расставленных по предположительным маршрутам фотоловушек.
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