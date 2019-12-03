Появилось видео нападения тигра на туристов в Индии
В Индии тигр устроил погоню за джипом, в котором ехали туристы, пишет РИА Новости. Инцидент произошел в национальном парке Рантхамбор. Преследование людей животным попало на видео.
На кадрах видно, что животное упорно преследует джип, в котором гости национального парка отправились на сафари. Несмотря на попытки водителя оторваться от хищника, тигр продолжал преследовать автомобиль, пишет Газета.ру.
Погоня продолжалась до тех пор, пока машина не начала сдавать назад, двигаясь навстречу животному. После этого зверь замедляет темп, уточняет РЕН ТВ.
Ранее НСН писала, что в соцсетях появилось видео, на котором видно, как вдоль дороги дет медведь, на боку которого черной краской написано «Т-34». К
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