В Приморье завели дело на заставлявшего детей бегать в противогазах учителя

Отмечается, что по факту произошедшего надзорное ведомство Пожарского района региона провело проверку.

«В октябре 2023 года преподаватель физической культуры средней общеобразовательной школы № 4 ... применила недопустимые и опасные для детей методы воспитания, понудив учеников шестого класса выполнять упражнения в костюмах химической защиты и противогазах», — заявили в прокуратуре.

Учитель также занимает должность директора школы. Против нее возбудили дело об административном правонарушении, пишет «Свободная пресса». Прокуратура контролирует всю работу по делу, также ведомство проследит за восстановлением и дальнейшим соблюдением всех прав учеников.

