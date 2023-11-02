Семью из Азербайджана выдворят из России после драки сына в школе

Инцидент произошёл в Нижнем Новгороде. Полиция заинтересовалась видеороликом в соцсетях, в котором восьмиклассник избивал школьникаа.

Стражи порядка установили, что семья учащегося нарушала миграционное законодательство. В итоге родителям были назначены штрафы, также им предписали покинуть страну вместе с детьми, которые не состояли на миграционном учёте.

Уточняется, что в настоящее время родители-мигранты находятся в Центре временного содержания иностранцев.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что из-за наплыва мигрантов стране грозит потеря русской идентичности , сообщает RT.

