Семью из Азербайджана выдворят из России после драки сына в школе
Семью мигрантов из Азербайджана выдворят из России после того, как их сын устроил драку в школе, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в Нижнем Новгороде. Полиция заинтересовалась видеороликом в соцсетях, в котором восьмиклассник избивал школьникаа.
Стражи порядка установили, что семья учащегося нарушала миграционное законодательство. В итоге родителям были назначены штрафы, также им предписали покинуть страну вместе с детьми, которые не состояли на миграционном учёте.
Уточняется, что в настоящее время родители-мигранты находятся в Центре временного содержания иностранцев.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что из-за наплыва мигрантов стране грозит потеря русской идентичности , сообщает RT.
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