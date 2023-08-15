В Приморье введен режим ЧС из-за паводка
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за паводка, сообщает «Коммерсант».
По его словам, это позволит увеличить меры поддержки граждан.
Тайфун «Ханун» принес в регион ливни, которые вызвали мощные паводки. Затоплено 4,6 тыс. домов, 32 населенных пункта остаются отрезанными. Эвакуированы больше 2,5 тыс. человек.
Тем временем, новый тайфун «Лан» может принести 17 августа в некоторые районы Приморского края от 100 мм осадков. Речь идет об Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском районах. Возможен штормовой нагон, подпор малых рек и выход их из берегов.
На ликвидацию разрушительного последствия тайфуна «Ханун» в Приморском крае отправилась ликвидировать оперативная группа МЧС России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru