Уголовное дело возбудили после гибели двух детей во время паводка в Приморье

Уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» было возбуждено после гибели двух детей в Приморском крае, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.

В Нижегородской области два человека утонули после опрокидывания лодки

В сообщении говорится, что тела двух братьев 13-и и 12-и лет с признаками утопления были извлечены 11 августа из трубы сточных вод недалеко от дома по улице Лесной в селе Дальзаводское Хорольского района.

«Предварительно установлено, что один из детей залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец, и его затянул поток воды, второй брат полез за ним. Оба ребенка утонули», - уточнили в ведомстве.

Ранее сразу два уголовных дела было возбуждено по факту увечья детей в Приморском крае, которые выпили жидкость для розжига, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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