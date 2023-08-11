Уголовное дело возбудили после гибели двух детей во время паводка в Приморье

В сообщении говорится, что тела двух братьев 13-и и 12-и лет с признаками утопления были извлечены 11 августа из трубы сточных вод недалеко от дома по улице Лесной в селе Дальзаводское Хорольского района.



«Предварительно установлено, что один из детей залез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец, и его затянул поток воды, второй брат полез за ним. Оба ребенка утонули», - уточнили в ведомстве.

Ранее сразу два уголовных дела было возбуждено по факту увечья детей в Приморском крае, которые выпили жидкость для розжига, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

