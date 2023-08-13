Оперативная группа МЧС РФ выехала в Приморье из-за тайфуна «Ханун»

На ликвидацию разрушительного последствия тайфуна «Ханун» в Приморском крае отправилась ликвидировать оперативная группа МЧС России, сообщает ТАСС.

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Соответствующее поручение отдал руководитель ведомства Александр Куренков. В настоящее время в регионе затоплено семь многоквартирных и 729 частных домов. Из-за паводка оказались повреждены 65 населенных пунктов.

В Уссурийске пострадало 35-40 процентов территории города. Там прорвало дамбу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 25.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ТайфунПриморский КрайМЧС РФ

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