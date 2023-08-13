Оперативная группа МЧС РФ выехала в Приморье из-за тайфуна «Ханун»

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

СМИ: КНР не пригласила глав ряда стран Запада на форум «Пояс и путь»

«Я тебе телефон в одно место засуну». Дзюба нахамил журналисту

Роскомнадзор сообщил, что не ограничивает работу Google

Евросоюз может ввести санкции против Нигера

Стало известно о двух погибших в ДТП на Кутузовском проспекте

Соответствующее поручение отдал руководитель ведомства Александр Куренков. В настоящее время в регионе затоплено семь многоквартирных и 729 частных домов. Из-за паводка оказались повреждены 65 населенных пунктов.

На ликвидацию разрушительного последствия тайфуна «Ханун» в Приморском крае отправилась ликвидировать оперативная группа МЧС России, сообщает ТАСС.

Мэрия Москвы: дождь сохранится в столице до утра воскресенья

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено СМИ: жители столицы Нигера уезжают в соседние города из-за угрозы вторжения 4-й тур Мир – РПЛ: «Локомотив» - «Крылья Советов» - 1:1 Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронили на Новодевичьем кладбище Мэрия Москвы: дождь сохранится в столице до утра воскресенья

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: