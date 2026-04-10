Ролик: Строительство крупнейшей АЭС в Приморье избавит от дефицита электроэнергии
Строительство Приморской АЭС станет ключевым решением энергетической проблемы Дальнего Востока — без новой мощной генерации дальнейшее развитие региона упрётся в потолок, заявил НСН сенатор РФ Александр Ролик.
По состоянию на начало 2026 года потребление электроэнергии в Приморье впервые превысило установленную мощность всех электростанций края — 2837 МВт против 2760 МВт. К 2030 году максимум потребления вырастет до 3384 МВт — и это без учёта новых крупных инвестиционных проектов.
«Разворот России на восток требует энергии — в буквальном смысле. Без надёжной и мощной генерации невозможно ни развивать промышленность, ни привлекать инвестиции. Приморская АЭС — это энергетический фундамент для всей восточной политики страны», — заявил сенатор.
Строительство Приморской АЭС мощностью 2000 МВт предусмотрено Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утверждённой правительством России. Первый энергоблок планируется ввести в 2033 году, второй — в 2035-м. Согласно прогнозным балансам электроэнергии, дефицит мощности в Объединённой энергосистеме Востока исчезнет только после ввода станции в работу — начиная с 2034 года.
По оценке Ролика, потребность в новой генерации уже сегодня критическая.
«Дальний Восток сегодня — это 13,5 триллиона рублей инвестиций, тысяча новых предприятий, развитие портов и транспортных коридоров. Всё это требует электричества. Мы не можем строить современную экономику на энергосистеме, которая уже работает на пределе», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, АЭС станет ещё и важным источником пополнения бюджета: во субъектах РФ, где есть атомные электростанции, они входят в топ-5 крупнейших налогоплательщиков.
Ранее Ролик рассказывал НСН, что добыча меди на Дальнем Востоке выросла в 30 раз за последние 10 лет.
- Ролик: Строительство крупнейшей АЭС в Приморье избавит от дефицита электроэнергии
