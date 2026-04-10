Ролик: Строительство крупнейшей АЭС в Приморье избавит от дефицита электроэнергии

Строительство Приморской АЭС мощностью 2000 МВт предусмотрено Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, утверждённой правительством России. Первый энергоблок планируется ввести в 2033 году, второй — в 2035-м. Согласно прогнозным балансам электроэнергии, дефицит мощности в Объединённой энергосистеме Востока исчезнет только после ввода станции в работу — начиная с 2034 года.

По оценке Ролика, потребность в новой генерации уже сегодня критическая.

«Дальний Восток сегодня — это 13,5 триллиона рублей инвестиций, тысяча новых предприятий, развитие портов и транспортных коридоров. Всё это требует электричества. Мы не можем строить современную экономику на энергосистеме, которая уже работает на пределе», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, АЭС станет ещё и важным источником пополнения бюджета: во субъектах РФ, где есть атомные электростанции, они входят в топ-5 крупнейших налогоплательщиков.

