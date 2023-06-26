В Приморье нашли тело третьего пропавшего ребенка

В Приморском крае спасатели и волонтеры обнаружили тело третьего пропавшего ребенка на реке Арсеньевка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В Приморье ищут троих пропавших детей

Тела еще двух несовершеннолетних нашли накануне. 24 июня четверо детей ушли купаться. Один из них начал тонуть и звать на помощь друзей. Они попытались спасти мальчика, но их унесло течением. Зацепившись за корягу, он вышел на берег, позвонил матери и рассказал о случившемся.

Трагедия случилась в Яковлевском районе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:Приморский КрайМЧС РФДети

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