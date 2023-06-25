Тело второго пропавшего на реке ребёнка найдено в Приморье
Сотрудники МЧС Приморья обнаружили тело второго из троих детей, которые пропали при попытке спасения тонущего товарища на реке. Информацию об этом распространил краевой главк МЧС.
Трагедия случилась в Яковлевском районе. В субботу в полдень по местному времени четверо детей восьми, десяти и двенадцати лет без сопровождения взрослых ушли купаться к реке Арсеньевка. Один из мальчиков начал тонуть, товарищи, который попытались его спасти, были унесены течением.
Один из тонущих зацепился за корягу и сумел выбраться на берег, а остальные пропали. Сегодня ранее было найдено тело первого ребенка. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru