Тело второго пропавшего на реке ребёнка найдено в Приморье

Сотрудники МЧС Приморья обнаружили тело второго из троих детей, которые пропали при попытке спасения тонущего товарища на реке. Информацию об этом распространил краевой главк МЧС.

Трагедия случилась в Яковлевском районе. В субботу в полдень по местному времени четверо детей восьми, десяти и двенадцати лет без сопровождения взрослых ушли купаться к реке Арсеньевка. Один из мальчиков начал тонуть, товарищи, который попытались его спасти, были унесены течением.

Один из тонущих зацепился за корягу и сумел выбраться на берег, а остальные пропали. Сегодня ранее было найдено тело первого ребенка. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка-НСН», по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

