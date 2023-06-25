В Приморье ищут троих пропавших детей

В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры ведут поиски трех детей, которые днем ранее ушли на реку Арсеньевка в Яковлевском районе и не вернулись, сообщает региональное УМВД РФ.

Спасатели начали поиски пропавшего альпиниста на Эльбрусе

Одному из пропавших восемь лет, второму мальчику девять лет. Также пропала 12-летняя девочка.

Ранее в Колумбии обнаружили живыми детей, пропавших после авиакатастрофы 1 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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