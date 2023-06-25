В Приморье ищут троих пропавших детей
25 июня 202307:32
В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры ведут поиски трех детей, которые днем ранее ушли на реку Арсеньевка в Яковлевском районе и не вернулись, сообщает региональное УМВД РФ.
Одному из пропавших восемь лет, второму мальчику девять лет. Также пропала 12-летняя девочка.
Ранее в Колумбии обнаружили живыми детей, пропавших после авиакатастрофы 1 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru