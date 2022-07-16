В Приморье ввели режим ЧС из-за сильных дождей
Режим чрезвычайной ситуации введен в Приморском крае из-за сильных дождей. Глава региона Олег Кожемяко подписал соответствующее постановление, передает РИА Новости.
«Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня из-за сильных дождей введен в Приморском крае.... Границами ЧС определены Дальнегорский городской округ, Лазовский, Тернейский, Ольгинский муниципальные округа», — отмечается в сообщении.
На отдельных территориях уровень воды может подняться до 1,5 метров, возможны выход рек из берегов и подтопления.
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