В Приморье арестован подозреваемый в поджоге склада «Леруа Мерлен»

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сотруднику ООО "Леруа Мерлен восток", подозреваемому в совершении 26 февраля 2024 поджога склада», — отмечается в сообщении.

Мужчину подозревают в умышленном уничтожении (повреждении) имущества. В результате ЧП гипермаркету был причинен материальный ущерб в размере не менее 1 млн рублей.

О возгорании на складе «Леруа Мерлен» в пригороде Владивостока стало известно 26 февраля. Пожар начался в отдельно стоящем здании на площади 200 кв. м, напоминает RT. Позже огонь ликвидировали на площади 700 «квадратов». О погибших и пострадавших не сообщалось, пишет «Свободная пресса».

