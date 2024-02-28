В Приморье арестован подозреваемый в поджоге склада «Леруа Мерлен»
Артемовский городской суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в поджоге склада гипермаркета «Леруа Мерлен». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сотруднику ООО "Леруа Мерлен восток", подозреваемому в совершении 26 февраля 2024 поджога склада», — отмечается в сообщении.
Мужчину подозревают в умышленном уничтожении (повреждении) имущества. В результате ЧП гипермаркету был причинен материальный ущерб в размере не менее 1 млн рублей.
О возгорании на складе «Леруа Мерлен» в пригороде Владивостока стало известно 26 февраля. Пожар начался в отдельно стоящем здании на площади 200 кв. м, напоминает RT. Позже огонь ликвидировали на площади 700 «квадратов». О погибших и пострадавших не сообщалось, пишет «Свободная пресса».
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