СМИ: В Петербурге задержали признавшегося в поджоге склада Wildberries
Следователи в Санкт-Петербурге задержали сотрудника Wildberries, который признавался в поджоге склада в Шушарах, сообщает RT со ссылкой на источник.
Один из сотрудников склада маркетплейса Wildberries в Шушарах сразу после пожара 13 января признался, что это он его поджег, а затем удалил свой аккаунт. За две недели до ЧП сотрудник писал в тот же чат, что склад «скоро будет гореть», сообщал Telegram-канал Shot.
Тогда заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что предполагаемому поджигателю склада Wildberries в Шушарах может грозить до пяти лет колонии.
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