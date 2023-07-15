В Приморье арестовали ранившего ножом сверстника подростка-беглеца из спецшколы

Ранее в региональном УМВД сообщили, что в Уссурийске несовершеннолетний воспитанник спецшколы нанес сверстнику удар ножом в область живота, у еще одного подростка зафиксировали порез. После случившегося нападавший сбежал с друзьями, впоследствии пять человек задержали и доставили в полицию. Правоохранители возбуждили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Сгодня с учетом позиции государственного обвинителя суд заключил подростка под стражу сроком на два месяца», — указали в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, подросток 2006 года рождения вечером 12 июля во время конфликта с другим несовершеннолетним нанес тому ножевое ранение в живот.

