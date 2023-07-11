Напавшие на подростка в Электростали объяснили свой поступок алкоголем

Заявивший об опьянении признал свою вину, а его друг рассказал, что к ним подошел не один человек. Он погнался за вторым, с «длинной челкой», однако не смог его догнать. Вернувшись, он заметил, как у подростка с желтыми волосами по спине течет кровь.

МВД возбудило уголовное дело по статьям «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц».

Ранее Лидер группы «Йорш» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал ужасом нападение на панка в Электростали.

