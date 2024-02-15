В Приморье арестовали директора бургерной после массового отравления

Ранее стало известно, что 5-10 февраля 22 человека обратились к медикам с признаками острого отравления после употребления пищи в местном кафе. Позже число пострадавших превысило 60. По данным Роспотребнадзора, в наггетсах и соусах, которые продавали в бургерной, обнаружили сальмонеллу.

Как сообщили в прокуратуре Приморья, владелицу кафе из Дальнереченска арестовали за оказание услуг по организации общественного питания, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По данным ведомства, заведение грубо нарушало санитарно-эпидемиологическое законодательство.

«Суд заключил обвиняемую под домашний арест на 1 месяц 29 суток», — указано в сообщении прокуратуры.

