В Приморье арестовали директора бургерной после массового отравления
Директора бургерной в Дальнереченске поместили под домашний арест после массового отравления горожан. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.
Ранее стало известно, что 5-10 февраля 22 человека обратились к медикам с признаками острого отравления после употребления пищи в местном кафе. Позже число пострадавших превысило 60. По данным Роспотребнадзора, в наггетсах и соусах, которые продавали в бургерной, обнаружили сальмонеллу.
Как сообщили в прокуратуре Приморья, владелицу кафе из Дальнереченска арестовали за оказание услуг по организации общественного питания, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. По данным ведомства, заведение грубо нарушало санитарно-эпидемиологическое законодательство.
«Суд заключил обвиняемую под домашний арест на 1 месяц 29 суток», — указано в сообщении прокуратуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru