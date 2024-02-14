Задержана директор бургерной в Приморье по делу об отравлении более 60 человек

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали директора бургерной, в которой отравились более 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

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Как отмечается, женщину подозревают в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Приморье возбудили дело из-за массового отравления посетителей кафе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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