Задержана директор бургерной в Приморье по делу об отравлении более 60 человек
Сотрудники Следственного комитета РФ задержали директора бургерной, в которой отравились более 60 человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Как отмечается, женщину подозревают в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.
Ранее в Приморье возбудили дело из-за массового отравления посетителей кафе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru