Силы ПВО предотвратили ракетный удар над Курской областью

По словам главы области, российскими военными была сбита одна украинская ракета, данных о районе ее уничтожения и последствиях на земле нет.

Смирнов поблагодарил защитников границы и бойцов ПВО за работу.

Ранее Минобороны России проинформировало об отражении в течение суток 19 контратак ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

