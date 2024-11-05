Силы ПВО предотвратили ракетный удар над Курской областью

Российские силы ПВО предотвратили ракетный удар в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

ПВО сбила над Брянской областью шесть беспилотников ВСУ

По словам главы области, российскими военными была сбита одна украинская ракета, данных о районе ее уничтожения и последствиях на земле нет.

Смирнов поблагодарил защитников границы и бойцов ПВО за работу.

Ранее Минобороны России проинформировало об отражении в течение суток 19 контратак ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ГубернаторКурская ОбластьПВОВСУРакетный Удар

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