Силы ПВО предотвратили ракетный удар над Курской областью
5 ноября 202415:47
Российские силы ПВО предотвратили ракетный удар в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.
По словам главы области, российскими военными была сбита одна украинская ракета, данных о районе ее уничтожения и последствиях на земле нет.
Смирнов поблагодарил защитников границы и бойцов ПВО за работу.
Ранее Минобороны России проинформировало об отражении в течение суток 19 контратак ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru